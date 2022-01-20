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Полуголая блогерша устроила фотосессию на фоне мечети в Москве

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Полуголая блогерша устроила фотосессию на фоне мечети в Москве. Видео с места событий опубликовал Instagram-аккаунт kavkaz_pravda.

На кадрах видно, как девушка в черном нижнем белье, чулках и на высоких каблуках позирует для фотографий напротив мечети в столице, распахивая для снимка светлое пальто. Голова и почти все лицо модели закрыты черной балаклавой.

Модераторы аккаунта призывают привлечь модель к уголовной ответственности и уже отметили правоохранительные органы в публикации. Однако санкций против девушки пока никаких не предпринято.

Напомним, в октябре 2021 года в Санкт-Петербурге была задержана блогерша Ирина Волкова Волковой, в отношении которой завели уголовное дело по ч. 1 ст.148 (оскорбление чувств верующих). Ее обвиняли в оскорблении чувств верующих из-за снимка в трусах на фоне Исакиевского собора.


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URL: https://www.vb.kg/412727
Теги:
мечеть, социальные сети, Москва
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