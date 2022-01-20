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Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет

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- Назгуль Абдыразакова
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Известный французский актер Гаспар Ульель умер после происшествия на горнолыжном курорте, сообщают СМИ со ссылкой на агента артиста.

"Актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет", - говорится в публикации.

По данным источников телеканала BFMTV, мужчина пострадал, катаясь на горных лыжах на курорте Розьер на юго-востоке Франции. Радиостанция France Bleu сообщала, что Ульель столкнулся с другим лыжником, его госпитализировали в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой.

Гаспар Ульель известен по ролям в фильмах "Ганнибал: Восхождение", "Долгая помолвка", "Сен-Лоран. Стиль - это я", "Это всего лишь конец света". В 2005 и 2017 годах он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар".

Источник: РИА Новости


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URL: https://www.vb.kg/412737
Теги:
кино, Франция
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