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Кыргызских милиционеров вооружат бодикамерами

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- Анастасия Карелина
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В МВД открыт кабинет мониторинга со специальной аппаратурой, позволяющей отслеживать деятельность передвижных пунктов милиции, а также получать аудио и видео с бодикамер участковых уполномоченных милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На церемонии присутствовали глава МВД Улан Ниязбеков и его заместитель Октябрь Урмамбетов. С техническими особенностями новых бодикамер и самого кабинета мониторинга собравшихся ознакомил начальник службы общественной безопасности МВД Сталбек Рахманов.

Сотрудники СОБ МВД, оснащенные бодикамерами, находились в многолюдных места Бишкека, на рынках, в здании районного суда. Руководители МВД увидели местоположение сотрудников, оценили качество голосовых переговоров, аудио- и видеозаписей. Был отмечен высокий уровень функционирования камер, которые продолжают работу даже в случае падения с двухметровой высоты или попадания в воду.

Важно, что система показывает месторасположение передвижных пунктов милиции, независимо от того, в каком районе республики они находятся.


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URL: https://www.vb.kg/412738
Теги:
МВД, мониторинг, Патрульная милиция, милиция
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