26 случаев взяточничества выявлено в системе МВД за прошлый год

За 12 месяцев 2021 года в системе МВД было выявлено 26 случаев взяточничества, в которых подозреваются 39 сотрудников. Эти цифры были озвучены на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Службы внутренних расследований МВД.

С юбилеем сотрудников СВР поздравил министр внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Улан Ниязбеков. На праздничном мероприятии присутствовали ветераны службы. Они и наиболее отличившиеся действующие сотрудники службы были поощрены ведомственными наградами. В числе награжденных оказался и Феликс Кулов, ставший одним из основателей СВР в бытность министром внутренних дел. Ему вручили медаль "30 лет СВР".

Глава министерства отметил, что на сегодняшний день перед Службой внутренних расследований МВД стоят важнейшие задачи – пресечение коррупционных проявлений и злоупотреблений должностным положением, защита граждан от противоправных действий самих сотрудников милиции и многое другое.

"К сожалению, в милицейских рядах встречаются лица, которые, злоупотребляя должностными полномочиями и полагая, что мундир является безотказным иммунитетом, совершают правонарушения и даже преступления. В системе МВД ведется непримиримая борьба с коррупционерами, предателями интересов службы. Отношение руководства Министерства к коррупции никогда не изменится - нарушители несут наказание по всей строгости закона. Это принципиальная точка зрения МВД", - сказал Улан Ниязбеков.

За 12 месяцев 2021 года выявлено 26 случаев взяточничества, в которых подозреваются 39 сотрудников. Для профилактики и предотвращения причастности сотрудников к любым видам правонарушений, принятия своевременных мер в органах внутренних дел круглосуточно функционирует 78 "горячих линий".