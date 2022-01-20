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В Бишкеке вдоль БЧК предлагают построить набережную

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке предлагают сделать набережную вдоль русла Большого Чуйского канала. Проект представила фракция "Эмгек" на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщает пресс-служба БГК.

Депутаты рассмотрели вопрос благоустройства вдоль русла БЧК, в рамках которого был презентован проект Бишкекской набережной (БЧК) и Центрального парка (Карагачевая роща) с садами и ландшафтными композициями вдоль БЧК.


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URL: https://www.vb.kg/412740
Теги:
Бишкекский горкенеш, благоустройство, Бишкек
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