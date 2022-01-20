В Бишкеке вдоль БЧК предлагают построить набережную

В Бишкеке предлагают сделать набережную вдоль русла Большого Чуйского канала. Проект представила фракция "Эмгек" на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша. Об этом сообщает пресс-служба БГК.

Депутаты рассмотрели вопрос благоустройства вдоль русла БЧК, в рамках которого был презентован проект Бишкекской набережной (БЧК) и Центрального парка (Карагачевая роща) с садами и ландшафтными композициями вдоль БЧК.