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Интерпол напоминает о последствиях использования недействительных паспортов

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- Анастасия Карелина
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Национальное центральное бюро Интерпола в КР информирует граждан о том, что информация из Государственной регистрационной службы при Министерстве цифрового развития о недействительных загранпаспортах и ID-картах граждан Кыргызской Республики направляется во все страны - члены Международной организации уголовной полиции – Интерпол.

В связи с этим МВД обращает внимание граждан республики на следующие моменты. Если вы ранее заявляли об утрате заграничного паспорта или ID-карты, но потом обнаружили их, ни в коем случае не используйте утерянные документы для поездок. В случае попытки въезда на территорию иностранного государства по таким документам Пограничная служба, скорее всего, изымет их, предъявитель не сможет пересечь границу, а также будет задержан для выяснения обстоятельств.

Проверить статус паспорта гражданина Кыргызской Республики можно в режиме онлайн. Достаточно зайти на сайт www.portal.srs.kg в раздел "Каталог услуг": паспорт (проверка паспорта), указать номер паспорта и ввести ПИН (14-значное число в вашем паспорте).


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URL: https://www.vb.kg/412741
Теги:
Интерпол, паспорт
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