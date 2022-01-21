Должников - в темноту!

ОАО "Северэлектро" начало отключать в домах должников электроэнергию. По подсчетам специалистов, за абонентами имеется должок в общей сумме 11 миллионов сомов.

Деньги, конечно, не маленькие. Они как воздух нужны энергетикам на приобретение нового оборудования для действующих линий электропередачи, строительства подстанций и малых ГЭС. Следует также отметить, что "Северэлектро" и раньше прибегало к такой непопулярной мере, и она срабатывала. Так, число должников в прошлом году сокращалось в два–три раза.

Но у людей уже сложилось твердое убеждение, что гасят долги только владельцы квартир и маленьких домов, а хозяева дворцов по–прежнему считают ниже собственного достоинства рассчитываться с государством за используемую электроэнергию. Хорошо бы энергетикам опубликовать официальные данные о том, сколько владельцев огромных особняков имеют долги.

Имеется в этой истории еще один нюанс: законы России и Казахстана запрещают отключать электроэнергию людям, имеющим небольшие долги. И это правильно. Человек может уехать в командировку, заболеть. Оставлять эти жилища без света безнравственно. А вот "забывчивых" богатеев нужно трясти по всем правилам. Невзирая на их ранги и большие связи.