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Президент подписал закон "О конкуренции"

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О конкуренции". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 декабря 2021 года.

Принятый Закон направлен на совершенствование антимонопольного регулирования.

Целью Закона "О конкуренции" является недопущение ограничения конкуренции на товарных рынках и недопущение монополизации рынка, путем предоставления преимуществ для государственных предприятий и создания хозяйствующих субъектов участниками, которых являются аффилированные с ними лица и/или группа лиц, что будет способствовать созданию благоприятных условий для развития предпринимательства, также введение института предупреждения в целях недопущения применения штрафных санкций субъектам предпринимательсва, допустивших незначительные нарушения конкурентного законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/412767
Теги:
закон, конкуренция, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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