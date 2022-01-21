Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров находится с рабочей поездкой в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе поездки Председатель Кабинета Министров примет участие в коллегии Таласской области, на которой будут рассмотрены итоги социально-экономического развития региона за прошлый год, посетит комплекс "Манас-Ордо", ознакомится с деятельностью сахарного завода и предприятия по переработке молока.

Глава Кабмина также посетит Кировское водохранилище, где ознакомится с проектом строительства гидроэлектростанции "Бала-Саруу".

В завершение поездки Акылбек Жапаров ознакомится с реконструкцией магистрального канала.