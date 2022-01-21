Таджикские СМИ сообщили об инциденте на границе с Кыргызстаном. Сообщается, что кыргызстанцы закидали камнями грузовик, доставляющий предметы первой необходимости, в том числе продукты питания, в анклав Ворух в Баткенской области. Об этом сообщает "Азия-Плюс" пресс-секретарь мэра Исфары Зубайдулло Шомадов.

По словам источника, инцидент произошел вчера, 20 января на территории кыргызского села Аксай. В результате грузовик получил различные повреждения. Его окна и фары были разбиты. Также водитель был ранен.

Источник также отметил, что сегодня, 21 января официальные лица приграничных джамоатов Исфары обсудят данный инцидент с представителями Баткенского района.

В пресс-службе пограничной службы ГКНБ КР обещают сообщить подробности произошедшего позже.