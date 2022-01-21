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Нацбанк установит минимальные требования к членам Шариатского совета

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- Александра Василькова
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Национальный банк предлагает внести изменения в постановление правления "О лицензировании деятельности банков". В их числе введение минимальных требований к кандидатам на должность члена Шариатского совета.

"Кандидаты должны отвечать некоторым минимальным требованиям. Это иметь диплом о высшем образовании, обладать знаниями в области банковского законодательства, также и знаниями в области исламских принципов банковского дела и финансирования. Члены Шариатского совета должны иметь опыт работы не менее одного года в финансово-кредитных организациях или не менее двух в образовательных, религиозных организациях или международных организациях", – говорится в проекте постановления Нацбанка.

Также председатель Шариатского совета дополнительно должен иметь диплом о высшем образовании в области шариата и иметь опыт работы в подобном совете исламского банка не менее одного года или в обычных банках не менее пяти лет. В том числе у него должен быть стаж работы на руководящей позиции не менее одного года.

Добавим, члены Шариатского совета могут состоять в Шариатском совете только одного коммерческого банка и двух небанковских финансово-кредитных организаций.


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URL: https://www.vb.kg/412779
Теги:
Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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