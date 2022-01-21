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В здании ТРЦ "Азия Молл" бомбу не обнаружили

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ Кыргызской Республики отчиталось о проведенных работах по поиску якобы заложенного взрывного устройства 20 января 2022 года в здании ТРЦ "Азия Молл" в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно плана реагирования при поступлении сообщения с угрозой теракта, на место происшествия был осуществлен выезд сотрудников ГКНБ КР, где совместно с сотрудниками МВД КР и СБ ТРЦ было проведено эвакуирование посетителей и сотрудников торгового центра.

При проведении кинологической службой МВД КР проверки здания и прилегающей территории, взрывчатых и иных опасных веществ не обнаружено, в связи с чем, в 19:00 часов была возобновлена работа торгового центра.

При этом, проведенными розыскными мероприятими был установлен владелец мобильного номера, которым оказался гражданин КР "Т.И." причастность которого к данному преступлению в настоящее время проверяется, а также устанавливается другие обстоятельств произошедшего".


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URL: https://www.vb.kg/412786
Теги:
бомба, ГКНБ
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