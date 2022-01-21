Токаев решил пересмотреть карантинные ограничения для малого бизнеса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть жесткие карантинные ограничения в отношении малого и среднего бизнеса, передает Tengrinews.kz.

На встрече с представителями бизнеса в Нур-Султане президент РК отметил, что малый и средний бизнес сильно не растет в Казахстане.

Кроме того, по словам Токаева, в стране растет недоверие между государством и МСБ, "особенно в условиях ужесточения карантинных мер".

"Судя по всему, COVID-19 в форме "омикрона" становится всеобщим явлением, и похоже на то, что очень многие, во всяком случае большинство, будут вынуждены переболеть", - сказал президент.

Таким образом, Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг.

"В этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, насколько они рациональны, насколько они практичны? Я обращаюсь к правительству, пересмотрите все это. Зачем нам в этих условиях душить МСБ и практически создавать неравные условия в экономике", - заявил Токаев.