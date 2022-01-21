Вьетнам упростил режим въезда в страну иностранцев

Министерство иностранных дел Вьетнама сообщило о вступлении в силу решения правительства республики, упрощающего особый режим въезда в страну иностранцев, установленный на время пандемии. Сообщает ТАСС.

"Документ уже вступил в силу", - приводит в пятницу газета "Нян зан" заявление директора департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

Согласно утвержденному регламенту, иностранцы, а также вьетнамцы, живущие за границей, и их родственники с действующими долгосрочными въездными визами или видом на жительство вновь могут въезжать в страну без дополнительных согласований и получения специальных разрешений компетентных органов, отвечающих за противодействие эпидемии COVID-19.

С марта 2020 года границы Вьетнама из-за пандемии оставались закрытыми для большинства иностранных граждан.