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Вьетнам упростил режим въезда в страну иностранцев

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- Наталья Крайнова
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Министерство иностранных дел Вьетнама сообщило о вступлении в силу решения правительства республики, упрощающего особый режим въезда в страну иностранцев, установленный на время пандемии. Сообщает ТАСС.

"Документ уже вступил в силу", - приводит в пятницу газета "Нян зан" заявление директора департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

Согласно утвержденному регламенту, иностранцы, а также вьетнамцы, живущие за границей, и их родственники с действующими долгосрочными въездными визами или видом на жительство вновь могут въезжать в страну без дополнительных согласований и получения специальных разрешений компетентных органов, отвечающих за противодействие эпидемии COVID-19.

С марта 2020 года границы Вьетнама из-за пандемии оставались закрытыми для большинства иностранных граждан.


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URL: https://www.vb.kg/412801
Теги:
Вьетнам
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