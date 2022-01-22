Toyota останавливает производство на 11 заводах в Японии из-за COVID. Это связано с кризисом полупроводников, передает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

Ожидается, что заводы будут остановлены и в других странах. Toyota также предупредила, что срок ожидания нового Land Cruiser может растянуться на четыре года.

"Сроки поставки автомобилей могут достигать примерно четырех лет. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить время получения заказа, и благодарим вас за понимание", – отмечается в сообщении Toyota.

Также там говорится, что желающих приобрести Land Cruiser 300 составляет порядка 20 тысяч. Ровно столько подано заявок на покупку внедорожника. При этом, в год могут выпустить только пять тысяч экземпляров.

По подсчетам экспертов, остановка производственных линий может привести к тому, что Toyota Motor не произведет в январе порядка 47 тысяч автомобилей, включая популярные внедорожники Land Cruiser.

Источник: podrobno.uz