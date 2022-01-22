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Нургуль Бакирова встретилась с представителями проекта "Укук Булагы"

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель Верховного суда Нургуль Бакирова встретилась с руководителем проекта "Укук Булагы" Фредом Хьюстоном.

В мероприятии приняли участие советник председателя Чынгыз Токтобеков, заведующая отделом по работе с законодательством и по обеспечению работы Пленума Маргарита Сапиянова и заведующий отделом по связям с общественностью, средствами массовой информации и международным отношениям Алмаз Усупбаев. Со стороны проекта присутствовали: руководитель программы по независимости судебной системы Алмаз Касымбеков, эксперт Чинара Айдарбекова, гендерный эксперт Нора Суйуналиева и сотрудник Бакыт Конушбаев.

Председатель отметила, что сотрудничество с партнерскими организациями в дальнейшем будет развиваться и взаимодействие будет продолжено. Фред Хьюстон предоставил подробную информацию о направлениях деятельности проекта.

Стороны затронули широкий круг вопросов, которые касались повышения независимости судебной системы и качества отправления правосудия, укрепления авторитета и доверия населения судебной ветви власти, проблемы улучшения материально-технической базы судов, электронного судопроизводства, усиления антикоррупционных мер и другие.

Резюмируя, участники подтвердили свою готовность к дальнейшему плодотворному сотрудничеству.


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URL: https://www.vb.kg/412809
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан, проект
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