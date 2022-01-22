В Бишкеке состоялась встреча между руководством ГТС и бизнес-сообществом

В здании центрального аппарата Государственной таможенной службы состоялась встреча руководства таможенной службы с участниками внешнеэкономической деятельности.

В повестке дня были вопросы транспортной логистики и таможенного администрирования, в связи с прогнозными показателями на 2022 год.

В ходе встречи сотрудниками таможенной службы была представлена презентация о некоторых итогах 2021 года, а также по ряду задач на 2022 год. Встреча прошла в формате диалога, где стороны обсудили насущные вопросы.

В свою очередь руководство таможенной службы озвучило о намерении проводить такие встречи на постоянной основе, для более эффективного сотрудничества.