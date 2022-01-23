Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.55 - 97.02

У берегов Таити обнаружен крупнейший коралловый риф

194  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Это – один из крупнейших коралловых рифов в мире", – заявили в ЮНЕСКО, которая поддерживает исследование у побережья Французской Полинезии.

Риф у берегов Таити залегает глубже, чем многие другие. Предварительные оценки его состояния свидетельствуют, что глубокий слой воды защитил его от обесцвечивания, вызываемого глобальным потеплением.

Этот риф стал поистине кладом в первую очередь в связи со своим расположением на большой глубине. Подавляющее большинство известных в мире коралловых рифов находятся на глубине лишь около 25 метров, а этот – на глубине от 35 до 70 метров.

"Это открытие свидетельствует, что на глубине более 30 метров, в так называемой "сумеречной зоне" океана, существуют крупные коралловые рифы, о которых мы просто не знаем", - заявил представитель ЮНЕСКО. Он добавил, что человечество располагает значительно большими знаниями о поверхности Луны, нежели о глубинах океанов.

Это недавнее примечательное открытие на Таити стало результатом неутомимой работы ученых, которые при поддержке ЮНЕСКО расширяют знания о том, что находится в глубине океанов.

Экспедиция, сделавшая это открытие, была частью инициативы ЮНЕСКО по изучению топографии океана. Исследовательская группа изучала риф на протяжении примерно 200 часов погружения.

Эти погружения – лишь начало долгосрочного исследования рифа. На ближайшие месяцы запланированы дальнейшие глубоководные исследования этой части Французской Полинезии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412817
Теги:
ООН, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  