У берегов Таити обнаружен крупнейший коралловый риф

"Это – один из крупнейших коралловых рифов в мире", – заявили в ЮНЕСКО, которая поддерживает исследование у побережья Французской Полинезии.

Риф у берегов Таити залегает глубже, чем многие другие. Предварительные оценки его состояния свидетельствуют, что глубокий слой воды защитил его от обесцвечивания, вызываемого глобальным потеплением.

Этот риф стал поистине кладом в первую очередь в связи со своим расположением на большой глубине. Подавляющее большинство известных в мире коралловых рифов находятся на глубине лишь около 25 метров, а этот – на глубине от 35 до 70 метров.

"Это открытие свидетельствует, что на глубине более 30 метров, в так называемой "сумеречной зоне" океана, существуют крупные коралловые рифы, о которых мы просто не знаем", - заявил представитель ЮНЕСКО. Он добавил, что человечество располагает значительно большими знаниями о поверхности Луны, нежели о глубинах океанов.

Это недавнее примечательное открытие на Таити стало результатом неутомимой работы ученых, которые при поддержке ЮНЕСКО расширяют знания о том, что находится в глубине океанов.

Экспедиция, сделавшая это открытие, была частью инициативы ЮНЕСКО по изучению топографии океана. Исследовательская группа изучала риф на протяжении примерно 200 часов погружения.

Эти погружения – лишь начало долгосрочного исследования рифа. На ближайшие месяцы запланированы дальнейшие глубоководные исследования этой части Французской Полинезии.