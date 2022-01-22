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На границе с РУз пресечены попытки провоза контрабанд посуды и лимонов

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что вчера, 21 января, пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного контрабандного провоза грузов через границу.

В селе Галча Кадамжайского района Баткенской области (на выезде из анклава Чон-Гара Республики Узбекистан) пограничный наряд Кыргызстана совместно с сотрудниками ГКНБ и ГТС КР задержали грузовую автомашину Мерседес-Бенц под управлением гражданина Кыргызстана Д.Т., 1991 г.р.

В ходе досмотра автомобиля был обнаружен груз - посуда узбекского производства. Водитель пытался незаконно провезти груз на территорию Кыргызстана.

Позже в селе Ак-Оток Баткенского района пограничники СГБ РУз передали пограничникам ПС ГКНБ КР автомашину Мерседес-Бенц Спринтер и граждан Кыргызстана П.Г., 1981 г.р., И.Т.,1986 г.р. и Э.Р., 2006 г.р., которые, пытаясь провезти 2800 килограмм лимонов в объезд стационарного поста, расположенного в селе Чон-Талаа (КР), заехали в анклав Сох (РУз), где были задержаны пограничниками Узбекистана.

После оформления соответствующих документов задержанные и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/412820
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, граница, Узбекистан, Кыргызстан
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