Специалисты МДК оказывают помощь больным COVID-19

В целях усиления борьбы и повышения качества лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19, 21-22 января проведены мониторинг и анализ ситуации, повторное обучение и тренинги для специалистов Мультидисциплинарных команд (МДК) в Баткене и Баткенской области, в состав которых входят подготовленные опытные врачи разных специальностей (инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи, педиатры, акушер-гинекологи, эндокринологи, семейные врачи и другие), а также медицинские сестры.

МДК были созданы в 2020 году при поддержке Минздрава и ЮСАИД, обучение проводится главными специалистами министерства. Именно благодаря такому подходу в каждой области и крупных городах организованы сильные команды врачей и медсестер, которыми оказывается эффективная помощь больным с COVID-19, и что важно, удалось снизить смертность от COVID-19 в 2 раза, а также создать устойчивую систему непрерывного образования врачей и медсестер, особенно в регионах Кыргызстана.

В программу обучения включены мониторинг и анализ ситуации, рекомендации по лечению больных c COVID-19 на амбулаторном и стационарном уровнях в соответствии с новой 6 версией Клинического руководства по COVID-19, вопросы по практическим навыкам кислородотерапии, вакцинации и другие.

Обучение будет продолжено в Нарыне и по Нарынской области, в Караколе и по Иссык-Кульской области, в Талас и по Таласской области. А также в Бишкеке и по Чуйской области.