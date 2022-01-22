На 92 году ушел из жизни Эмильбек Абакиров

На 92 году жизни ушел из жизни видный государственный, политический и общественный деятель Эмильбек Абакиров.

Эмильбек Абакиров родился 18 марта 1929 году в селе Ак-Кудук Кочкорского района Нарынской области Кыргызской Республики. После окончания школы начал трудовую деятельность рабочим в совхозе "Шамси", племхозе "Кегеты", счетоводом Каратюбинского сельпо Чуйского района.

Обучался во Фрунзенском кооперативном техникуме, затем в 1953 году с отличием окончил исторический факультет Кыргызского государственного университета.

Работал преподавателем и секретарем комитета комсомола Ошского педагогического института. В дальнейшем Э. Абакиров был избран секретарем по пропаганде и агитации Ошского обкома комсомола. С 1960 года работал в Ошском обкоме партии. Весной 1970 года избран 1-ым секретарем Ошского горкома партии. Затем проработал на должности первого заместителя заведующего отделом оргпартработы ЦК Компартии Киргизии и заведующего отделом пропаганды ЦК Компартии Киргизии.

В декабре 1973 года избран председателем Киргизского республиканского совета профсоюзов. На этом посту проработал до октября 1995 года, оставшись в памяти как выдающийся советский и кыргызский деятель профсоюзного движения. В 1995 году Э. Абакирова назначили Генеральным секретарем профсоюзных центров Центральной Азии, Казахстана, Азербайджана и Турции.

В 1976 году избирался делегатом XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза.

В 1989 году избран народным депутатом СССР. Являлся членом Комиссии Совета Национальностей по национальной политике и межнациональным отношениям.

Четырежды избирался депутатом Верховного совета Киргизской ССР.

Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам Эмильбек Абакиров пользовался заслуженным авторитетом и уважением.

За доблестную трудовую деятельность был удостоен орденом "Манас" III степени, орденом Октябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, почетной грамотой КР, медалью "За доблестный труд, в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", медалью "Ветеран труда", памятной медалью "1000 лет эпосу Манас", юбилейной медалью "50 лет победы в Великой Отечественной Войне 1947 – 1945 гг.", юбилейной медалью "70 лет Жогорку Кенешу Кыргызской Республики", грамотой президиума Верховного Совета КР, почетной грамотой Верховного Совета КР, почетной грамотой Верховного Совета Кыргызской ССР, почетной грамотой ВЦСПС, почетной грамотой ВКП (1995 г.), почетной грамотой ВКП (2009 г.), почетной грамотой ВКП ЦК ВЛКСМ, почетной грамотой ФПК, почетной грамотой ФПК в честь 70-летия профсоюзов Кыргызстана, почетным серебряным знаком ВКП "За заслуги перед профдвижением", почетным серебряным знаком "20 лет ВКП", почетным нагрудным знаком ФПК "За заслуги перед профсоюзом Кыргызстана" , серебряной медалью "За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР" и другими.

Эмильбек Абакиров прожил достойную жизнь. Он был честным, добрым и порядочным человеком, ярким представителем своего поколения, пользовался заслуженным уважением коллег. Его жизнь и деятельность является примером верного служения народу и родине.

Администрация президента страны выражает соболезнования: "Светлая память о нем как о достойном сыне Кыргызстана и замечательном человеке навсегда сохранится в нашей памяти и сердцах. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье и близким Эмильбека Абакирова. Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты".