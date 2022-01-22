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ГНС изъяла более 50 тысяч бутылок с сомнительными акцизными марками

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- Айжан Мамбеталиева
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Государственная налоговая служба в Чуйской области изъяла более 50 тысяч бутылок алкоголя с сомнительными акцизными марками.

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с ГКНБ в Сокулукском районе Чуйской области выявили складское помещение, где хранилась в целях реализации алкогольная продукция с сомнительными акцизными марками.

Всего по результатам проверки изъято 50 тысяч 744 бутылок алкоголя различных наименования и емкостях. Из них в складском помещении выявлено 30 тысяч бутылок, в грузовой автомашине – 20 тысяч 744 бутылок.

Материалы рейдового налогового контроля и изъятая продукция переданы в правоохранительные органы для принятия мер согласно законодательству КР.


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URL: https://www.vb.kg/412828
Теги:
ГКНБ, ГНС, Сокулукский район, Чуйская область
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