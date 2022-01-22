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Оперативниками Ленинского УВД был задержан подозреваемый в краже телефона

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке в одном из столичных кафе у посетительницы тайно похитили мобильный телефон марки "Редми нот 8", стоимостью 10 тысяч 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района г.Бишкек и возбуждено уголовное дело по статье 205 ч.2 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека был установлен и задержан подозреваемый Т.М.1978 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы".


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URL: https://www.vb.kg/412829
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек, УВД
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