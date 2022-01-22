Оперативниками Ленинского УВД был задержан подозреваемый в краже телефона

В Бишкеке в одном из столичных кафе у посетительницы тайно похитили мобильный телефон марки "Редми нот 8", стоимостью 10 тысяч 500 сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района г.Бишкек и возбуждено уголовное дело по статье 205 ч.2 (кража) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека был установлен и задержан подозреваемый Т.М.1978 года рождения и доставлен в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным фактам преступлений, совершенных на территории столицы".