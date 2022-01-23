Инфекционист допустил скорое завершение пандемии COVID-19

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, профессор Владимир Никифоров в беседе с РИА Новости допустил скорое завершение пандемии коронавируса на фоне появления омикрон-штамма.

По его предположительным прогнозам, пандемия может закончиться уже летом текущего года. "Хотелось бы верить, что появление омикрона - признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться", - заявил эксперт. В заключение он отметил, что, по его мнению, большая часть населения переболеет новым штаммом COVID-19 бессимптомно.