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Инфекционист допустил скорое завершение пандемии COVID-19

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Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, профессор Владимир Никифоров в беседе с РИА Новости допустил скорое завершение пандемии коронавируса на фоне появления омикрон-штамма.

По его предположительным прогнозам, пандемия может закончиться уже летом текущего года. "Хотелось бы верить, что появление омикрона - признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться", - заявил эксперт. В заключение он отметил, что, по его мнению, большая часть населения переболеет новым штаммом COVID-19 бессимптомно.


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URL: https://www.vb.kg/412832
Теги:
Россия, коронавирус
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