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В Узбекистане директор и главред телеканала были уволены из-за сериала

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В Узбекистане и.о. гендиректора телеканала "Sevimli" Абдувохид Ходжаев и главред Кахрамон Саидалиев лишились работы. Решение приняли во время заседания учредителей телеканала, рассказали gazeta.uz в пресс-службе Национальной ассоциации электронных СМИ.

Руководитель Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов стал и.о. председателя Наблюдательного совета Sevimli на общественных началах. Он извинился перед зрителями за сериал Sabria и пообещал внимательнее относиться к выбору контента.

"Вновь назначенный генеральный директор должен нести персональную ответственность не только за сериалы, но также за всю идейно-художественную составляющую медиа-продукции телеканала", - сказал Абдухаликов и добавил, что новому руководству телеканала нужно будет разработать план по недопущению подобных ситуаций.

"Сабрия" - дебютная работа режиссёра Насибы Турсуновой. Телесериал рассказывает историю 16-летней девушки по имени Сабрия.

"После постыдного поступка Сабрии и её парня у её отца не остаётся другого выбора, как отдать её в качестве второй жены 60-летнему мужчине", - говорится в описании сериала на портале IMDB.

Драма пытается показать проблемы общества через судьбу Сабрии и её семьи. Телеканал Sevimli TV начал трансляцию сериала 30 ноября 2021 года.

После того, как в социальных сетях появилась критика наличия в сериале неподобающих сцен 18 января Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента заявило, что начало изучать ситуацию и назначило экспертизу.

19 января о сериале высказалась дочь президента Узбекистана, заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, член Комиссии по гендерному равенству Саида Мирзиёева.

"Безусловно, в нашей стране действуют свобода слова и творческого выражения. Но воспользуюсь своим правом зрителя выразить отношение к отечественному сериалу "Сабрия", который идёт в прайм-тайм на канале "Севимли" и собирает миллионную аудиторию", - написала она в Telegram.

Саида Мирзиёева заявила об отсутствии художественной составляющей в сериале. "И я более чем уверена, что среди создателей сериала нет ни одной женщины. Потому что столько ненависти к женщинам в сценарии я не видела ни в одном фильме".

По мнению Саиды Мирзиёевой, женщины в сериале показаны "как ограниченные, коварные, слабые и во всём виноватые создания".

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/412834
Теги:
кино, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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