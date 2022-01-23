На чьей стороне правда? Мирбек Калыбаев опроверг слова Сейита Эргешова

К нам в редакцию обратился адвокат Алымбек Амиракулов и его подзащитный Калыбаев Мирбек Шаршенович, которого ранее его оппоненты обвинили в мошенничестве. На этот раз они рассказали нашему изданию свою версию событий.

По словам адвоката, ознакомившись с материалом в ходе разбирательств в суде, имеются показания, данные следствию от 26 февраля 2019 года.

"В мае 2017 года Эргешов взял в аренду заправку у Калыбаева. АЗС была расположена в районе Фурхат. Позже, в августе этого же года, Мирбек Калыбаев и его мать, Турдумбетова Базаргуль, продали заправку за 6 млн сомов гражданину Кадырову Ильичбеку. Далее за эту же сумму они купили в районе Он-Адыра города Оша, на улице Культурная, другую заправку. Ее зарегистрировали на имя матери Мирбека Калыбаева Базаргуль Турдумбетовой. Вместо старой АЗС там построили новую современную заправку, и также, как и прежде, Эргешов был ее арендатором. С мая 2019 года до сегодняшнего дня Эргешов не заплатил ни одного сома Калыбаеву за аренду. Узнав о том, что продается земельный участок, расположенный рядом с новым АЗС, мой подзащитный выкупил его у гражданина Назарова Эгемберди и оборудовал там пункт замены масла, а также установил автомобильную газозаправочную станцию. Стоит отметить, что земельный участок, на котором расположена газозаправочная станция, находится на балансе мэрии города Оша, за которую ежемесячно оплачивается аренда. Все три объекта до сегодняшнего дня арендует Сейит Эргешов. В начале все дела шли хорошо, и никаких вопросов не возникало. Около АЗС находится кирпичный завод, работники которого написали жалобу на него в экотехинспекцию. В связи с этим Мирбек Калыбаев обратился к своему тестю Укуеву Абдыраиму, который много лет там работал. Укуев сказал, что знаком с директором кирпичного завода и что он решит проблему. И действительно, после этого все нормализовалось. Далее мой подзащитный задумал расширить свой бизнес, и возник вопрос оформления кредита. Укуев Абдыраим предложил своему зятю Калыбаеву и его матери Турдумбетовой оформить на имя его младшей дочери Абдыраимовой Сайкал заправку, пункт замены масла, чтобы на ее имя можно было взять кредит, так как он является неспособным плательщиком из-за возраста. Укуев обещал через своего знакомого в банке оформить кредит.

Так как банк не рассматривает в качестве залога объекты, построенные из легкой конструкции, к которым и относились объекты Калыбаева, Укуев обещал заложить свой дом, расположенный в районе Актилек, а также коммерческие объекты моего подзащитного. Укуев также обещал, что сразу после погашения кредита вновь переоформит имущество на Турдумбетову Базаргуль. Калыбаев и его мать поверили словам тестя. Мой подзащитный планировал купить бензовоз. Мать моего подзащитного Базаргуль Турдумбетова при переоформлении на Абдыраимову Сайкал заправки и пункта масел в документе формально указала стоимость объектов – 6 млн. сомов. То есть написала ту сумму, на которую была приобретена АЗС. Но фактически цена в несколько раз превышает указанную сумму. Объекты были переоформлены на Абдырайымову Сайкал. Но потом, как выяснилось, путем дарения тесть Калыбаева переоформил объекты на свое имя. Но никто до последнего не знал о его действиях", - рассказал адвокат.

По словам Калыбаева, в 2014 году в доме, который обещал заложить в кредит Укуев Абдыраим, произошел пожар. Тогда Калыбаев своими силами восстановил крышу. Тесть обещал выделить своему зятю 0,1 гектара земли в Кызыл-Кыштакском районе, который был оформлен на старшего сына Укуева – Сейтека Укуева, но, как оказалось, Абдыраим Укуев продал обещанную землю сразу после ремонта дома.

В феврале 2019 года Мирбек Калыбаев развелся со совей супругой Айсулуу Укуевой.

"Тесть после этого сказал моему подзащитному, что если у вас не сложилось, то значит вам нужно разойтись. Все имущество оформлено на мое имя, и вы не сможете его оспорить", - сказал Абдыраим Укуев Калыбаеву.

Калыбаев был удивлен такому заявлению своего тестя, чтобы удостовериться в его словах, он обратился в Госрегистр с запросом и убедился, что действительно все объекты путем дарения перешли гражданину Укуеву. Мирбек Калыбаев и Турдумбетова Базаргуль обратились в правоохранительные органы, и на Укуева Абдыраима было возбуждено уголовное дело.

До начала возбуждения уголовного дела Укуев Абдыраим успел переоформить на родственника Сейита Эргешова – Шамшиева Тариеля - пункт замены масла. Узнав о том, что Калыбаев обратился в правоохранительные органы, Шамшиев Тариель в одностороннем порядке отказался от владения объектом и вновь переоформил на Укуева.

Началось судебное разбирательство, и по статье 204 "Мошенничество" Укуев Абдираим был признан виновным, но из-за возраста ему дали условный срок. 8 июня 2020 года Ошский областной суд также вынес обвинительный приговор в отношении Укуева. 24 августа 2020 года Верховный суд оставил в силе решение двух инстанций.

Укуев Абдыраим Чекенович обратился с заявлением по вновь открывшимся обстоятельствам в Верховный суд КР. В итоге, рассмотрев заявления Укуева, Верховный суд отменил приговоры первой и второй инстанций и направил на рассмотрение первой инстанции - в Ошский городской суд.

В рамках этого уголовного дела Сейит Эргешов выступал в качестве свидетеля, есть его показания в суде. По словам Калыбаева, на газозаправку стоимостью 3 млн 200 тысяч сомов Мирбек Калыбаев вложил средства, поступившие от их общего бизнеса с Сейитом Эргешовым. Кроме того, в Кара-Сууйском районе Кызыл Кыштакского айыл окмоту, на улице Осмонова Мирбек Калыбаев построил новую заправку. Калыбаев взял у Эргешова 12 млн сомов из их общего бизнеса. 20 июня 2019 года Калыбаев вернул Эргешову 9 млн 716 тысяч сомов. Имеется расписка о том, что Эргешов получил эту сумму и на оставшуюся сумму, 3 млн сомов, была куплена газозаправка. Остальную сумму договорились сминусовать с арендной платы, которую должен был платить Эргешов Калыбаеву. Когда Эргешов попросил Калыбаева вернуть долг, Калыбаев предложил взять вместо денег АЗС, расположенную на улице Осмонова, но Эргешов отказался, так как были проблемы с документацией на эту заправку", - отметил Алымбек Амиракулов.

Сейит Эргешов до сегодняшнего дня эксплуатирует все объекты, которые приобрел Мирбек Калыбаев, и получает прибыль, подчеркнул особенно адвокат.

"По договору за заправку арендатор Эргешов должен платить ежемесячно 100 тысяч сомов, за пункт по замене масла 20 тысяч и за газозаправку 50 тысяч сомов. Общая стоимость арендной платы трех объектов составляет 170 тысяч сомов, и эту сумму должен выплачивать Сейит Эргешов. Договор между Сейитом Эргешовым и Турдумбетовой Базаргуль был составлен до июля 2022 года.

Эргешов выступал во всех предыдущих судебных разбирательствах в качестве свидетеля. На следствии он давал одни показания, в суде стал давать другие. Эргешов заявил в суде, что Калыбаев должен ему отдать оставшуюся сумму долга в размере 5 млн 300 тысяч сомов. Также он заявил, что газозаправка приобретена на его деньги, и он считает себя хозяином этого объекта. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы Ошской области о возбуждении уголовного дела, но тогда ему отказали, обосновав, что данное разбирательство должно решаться в гражданском порядке. Здесь хотелось бы отметить, что Эргешов должен выплатить арендную плату за 32 месяца, а этот около 5 млн 444 тысяч сомов. Далее Эргешов обратился в ГСУ, и на основании его показаний 22 декабря 2021 года моего подзащитного водворили на двое суток в ИВС. Стоит отметить, что на тот момент он после операции находился в тяжелом состоянии. Меру пресечения моему подзащитному рассматривала в Первомайском райсуде судья, которая, внимательно изучив все материалы, освободила Калыбаева под домашний арест сроком на 2 месяца. В этом случае судья была достаточно объективна, приняв такое решение.

В настоящее время Эргешов хочет отобрать газозаправку, построенную Калыбаевым, заявляя, что Калыбаев не отдает долг. Поэтому он, по его словам, и обратился в правоохранительные органы, чтобы посодействовали ему в возвращении долга. В то же время Эргешов должен Калыбаеву отдать арендную плату в размере 5 млн 444 тысяч сомов за 32 месяца. И он просто намерен отобрать газозаправку и получить деньги у Калыбаева.

У нас есть предположение, что если Укуев выиграет суд, то Эргешов планирует за небольшую сумму выкупить объекты, которыми он пользуется. Сейчас они вдвоем действуют в сговоре. Если бы Эргешов был справедлив, то не платил бы арендную плату ни Калыбаеву, ни Укуеву до окончания судебных разбирательств", - говорит Алымбек Амиракулов.