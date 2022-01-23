Ташиев не боится проверки по расследованию "Темиров Live"

Камчыбек Ташиев прокомментровал видеоролик Болота Темирова о топливном бизнесе родственников главы ГКНБ. На своей странице в Facebook он написал о том, что этот журналистский материал - ложь.

"Сами они не делают ничего полезного для общества и государства, могут только клеветать на тех, кто работает", - так оценил расследование Темирова Камчыбек Ташиев.

Также он написал следующее:

"Я не украл у государства ни тыйына, и впредь будет так. Это моя глубокая жизненная позиция. Можете создать любую комиссию для проверки и убедитесь в этом. Попытка очернить меня и ложные обвинения - это напрасная трата времени. Я верю в себя и продолжу работать во благо государства до конца своей жизни", - написал Камчыбек Ташиев.

По мнению Ташиева, задачи, которые были поставлены государством, перевыполнены и в дальнейшем будут выполняться чисто и справедливо.

Отметим, Болот Темиров два дня назад опубликовал материал о деятельности компаний "Кыргызнефтегаз" ("КНГ") и "Кыргыз Петролеум компани" ("КПК", дочерняя структура "КНГ"). Как пишет журналист, связанная с семьёй Ташиева компания "Регион ойл" продаёт в Узбекистан мазут от "КПК", прибыль исчисляется миллионами. При этом руководит "КПК" племянник Камчыбека Ташиева