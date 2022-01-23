Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.55 - 97.02

Ташиев не боится проверки по расследованию "Темиров Live"

313  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Камчыбек Ташиев прокомментровал видеоролик Болота Темирова о топливном бизнесе родственников главы ГКНБ. На своей странице в Facebook он написал о том, что этот журналистский материал - ложь.

"Сами они не делают ничего полезного для общества и государства, могут только клеветать на тех, кто работает", - так оценил расследование Темирова Камчыбек Ташиев.

Также он написал следующее:

"Я не украл у государства ни тыйына, и впредь будет так. Это моя глубокая жизненная позиция. Можете создать любую комиссию для проверки и убедитесь в этом. Попытка очернить меня и ложные обвинения - это напрасная трата времени. Я верю в себя и продолжу работать во благо государства до конца своей жизни", - написал Камчыбек Ташиев.

По мнению Ташиева, задачи, которые были поставлены государством, перевыполнены и в дальнейшем будут выполняться чисто и справедливо.

Отметим, Болот Темиров два дня назад опубликовал материал о деятельности компаний "Кыргызнефтегаз" ("КНГ") и "Кыргыз Петролеум компани" ("КПК", дочерняя структура "КНГ"). Как пишет журналист, связанная с семьёй Ташиева компания "Регион ойл" продаёт в Узбекистан мазут от "КПК", прибыль исчисляется миллионами. При этом руководит "КПК" племянник Камчыбека Ташиева


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412840
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  