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На трассе Бишкек - Ош произошло ДТП, есть погибшие и пострадавшие

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- Айжан Мамбеталиева
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Согласно информации, предоставленной пресс-центом МЧС, на 384-м километре трассы Бишкек - Ош произошло столкновение автомобиля ВАЗ-Жигули с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.

В результате ДТП погибла жительница Токтогульского района по имени Т.М. В Mercedes-Benz Sprinter были водитель и 9 пассажиров. Четверо пассажиров получили травмы легкой и средней степени тяжести, они на "скорой помощи" были доставлены в Кара-Кульскую городскую больницу, их состояние признано удовлетворительным.

В ночь на 23 января в 22 часа 39 минут на место происшествия были вызваны четыре спасателя МЧС, которые эвакуировали пассажиров.


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URL: https://www.vb.kg/412841
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, Ош, погибшие, Бишкек, МЧС
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