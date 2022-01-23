Камчыбек Ташиев готов организовать пресс-тур на "Кыргызнефтегаз"

Сегодня, 23 января, состоялась пресс-конференция в правительстве, посвящена журналистскому расследованию Temirov Live. Несколько дней назад были опубликованы данные о деятельности компаний "Кыргызнефтегаз" ("КНГ") и "Кыргыз Петролеум компани" ("КПК", дочерняя структура "КНГ").

На пресс-конференции Камчыбек Ташиев рассказал, что в прошлом году нефть КНГ продавали нефть за границу. При этом была коррупция, так как внутри страны можно было поставить одну цену, а на экспорт отправлять нефть по другой цене.

"С марта прошлого года мы поставили запрет на экспорт нефти. То, что производится в стране, должно оставаться внутри страны. От производства и продажи налоги поступают, ни 1 килограмм нефти не продается за границу. Было много коррупционной системы, все это мы искоренили", - сказал Ташиев.

Он также рассказал собравшимся, что переработкой и производством нефти занимается только одно предприятие - "Кыргызнефтегаз".

Камчыбек Ташиев заявил, что готов организовать пресс-тур на нефтеперерабатывающий завод в Джалал-Абадской области, чтобы любой журналист мог провести расследование по "Кыргызнефтегазу".