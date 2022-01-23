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Ташиев прокомментировал задержание экс-главы ГТС Адилета Кубанычбекова

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- Жан Алиев
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Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сегодня, 23 января, на пресс-конференции прокомментировал задержание экс-главы ГТС Адилета Кубанычбекова.

Ранее пресс-служба ГКНБ сообщала, что по подозрению в коррупции задержан и водворен в ИВС СИЗО экс-председатель Государственной таможенной службы Адилет Кубанычбеков. По данным ведомства, были получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений, которые якобы лоббировали интересы частных компаний, занимающихся импортом товаров.

На пресс-конференции Камчыбек Ташиев сказал, что два месяца Адилет Кубанычбеков проработал хорошо, а в последний месяц решил "засунуть" руку в бюджет. Он также подчеркнул, что было достаточно фактов для его задержания и сейчас ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/412850
Теги:
Камчыбек Ташиев, таможня, пресс-конференция
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