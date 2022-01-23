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Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире превысило 349 миллионов

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- Айжан Мамбеталиева
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Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья достигло 349 миллионов 154 тысяч 897. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 миллионов 591 тысяч 717 человек.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся остается за США, где выявлено 70 миллионов 497 тысяч 569 случаев заражения и 865 968 пациентов умерли от болезни. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 39 миллионов 237 тысяч 264, число умерших - 489 409. В Бразилии зарегистрированы 23 миллионов 931 тысяч 609 случаев заражения и 623 191 умерший.


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URL: https://www.vb.kg/412853
Теги:
COVID-19, пандемия, COVID, новости мира
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