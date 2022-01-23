Американский блогер хочет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым

Американский блогер Джейк Пол ответил на приглашение российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова перейти в его промоушен. Ответ он опубликовал на своей странице в Twitter.

"По рукам. Только если я буду драться с тобой первым", - написал Джейк Пол.

Ранее Нурмагомедов обратился к американцу и заявил, что двери его промоушена Eagle FC всегда открыты для Пола.

К слову, пол успешно выступает на ринге в поединках с профессиональными спортсменами. В частности, он вышел победителем из двух поединков с Тайроном Вудли. Также он отправил в нокаут экс-чемпиона Bellator и One Championship Бена Аскрена.