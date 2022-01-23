"Старый город" Ташкента станет зоной туризма и шоппинга

Старогородскую часть в Ташкенте планируют превратить в зону туризма и шоппинга в историческом антураже. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Проект предусматривает реновацию улицы Заркайнар в Старом городе столицы и создание туристического центра "с сохранением духа Старого города".

Еще в марте 2020 года президенту был представлен проект по превращению старогородской части Ташкента в зону туризма и шоппинга в историческом антураже. В феврале прошлого года Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов торговли и услуг на территории Старого города в качестве аналога старых жилых кварталов "Ичери-шехер" (Азербайджан), "Мцхета" (Грузия) и "Эскишехир" (Турция).