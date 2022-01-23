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"Старый город" Ташкента станет зоной туризма и шоппинга

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- Айжан Мамбеталиева
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Старогородскую часть в Ташкенте планируют превратить в зону туризма и шоппинга в историческом антураже. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Проект предусматривает реновацию улицы Заркайнар в Старом городе столицы и создание туристического центра "с сохранением духа Старого города".

Еще в марте 2020 года президенту был представлен проект по превращению старогородской части Ташкента в зону туризма и шоппинга в историческом антураже. В феврале прошлого года Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства объектов торговли и услуг на территории Старого города в качестве аналога старых жилых кварталов "Ичери-шехер" (Азербайджан), "Мцхета" (Грузия) и "Эскишехир" (Турция).


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URL: https://www.vb.kg/412856
Теги:
Узбекистан, проект, мировые новости
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