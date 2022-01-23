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В Таджикистане привлекают к чтению размещая копии книг в соцсетях

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- Айжан Мамбеталиева
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В Таджикистане пытаются увеличить число книгоманов, размещая электронные копии книг в социальных сетях, особенно в Telegram. Об этом сообщает Радио Озоди. Сторонников такого решения много, но одной из основных причин, по которой решить эту задачу сложно, считают низкую скорость и дороговизну Интернета в стране.

Библиотека имени Абулкосима Лохути в Душанбе уже начала предоставлять доступ к электронным копиям книг в социальных сетях. Джоми Пулодзода, заведующий отделом электронных книг этой библиотеки, считает, что это поможет повысить общественный интерес к чтению книг.


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URL: https://www.vb.kg/412857
Теги:
книги, Таджикистан, новости мира
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