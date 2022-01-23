В Таджикистане привлекают к чтению размещая копии книг в соцсетях

В Таджикистане пытаются увеличить число книгоманов, размещая электронные копии книг в социальных сетях, особенно в Telegram. Об этом сообщает Радио Озоди. Сторонников такого решения много, но одной из основных причин, по которой решить эту задачу сложно, считают низкую скорость и дороговизну Интернета в стране.

Библиотека имени Абулкосима Лохути в Душанбе уже начала предоставлять доступ к электронным копиям книг в социальных сетях. Джоми Пулодзода, заведующий отделом электронных книг этой библиотеки, считает, что это поможет повысить общественный интерес к чтению книг.