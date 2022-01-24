Пенсионерка из жалости приютила мужчину и лишилась квартиры

Пожилая женщина-инвалид лишилась своей квартиры после знакомства с молодым человеком, пишет Mash.

Пенсионерка сжалилась над юношей и приютила его у себя в квартире. Молодой человек часто пропадал и в какой-то момент женщина предложила ему сделку - парень должен был ухаживать за ней в обмен на бесплатное жилье.

После этого молодой человек практически сразу привел пенсионерку в МФЦ, где она подписала какие-то документы. Позже выяснилось, что это была расписка о получении пяти миллионов рублей за покупку квартиры. Так россиянка лишилась имущества. Сам аферист договор нарушил и всего несколько раз принес пенсионерке еду и 15 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Источник: moslenta.ru