В областях провели полевую инспекцию сельскохозяйственных культур

Пресс служба МСЛиВХ сообщает, что проверки были проведены в Баткенской, Джалал-Абадской, Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областях. В семенном и другие хозяйствующие субъекты посевы были осмотрены в полевых условиях.

В ходе выездных проверок было выявлено, что в семеноводческих хозяйствах Чуйской долины не осуществлялся должный контроль наиболее вредных сорняков и овсюга, что привело к нарушениям условий посева зерновых культур. Так, в хозяйстве "Ороз" Московской области 10 гектаров ярового ячменя "Нутанс-89" переведены из суперэлиты в первую репродукцию.

В Московской области на семенном заводе имени Энгельса передано на следующую репродукцию 102 гектара второго урожая озимой пшеницы сорта Интенсивный.

В Сокулукском районе 2,5 гектара посевов озимой пшеницы сорта "Тилек" в семенном хозяйстве КОСС переведены из элиты во вторую репродукцию и из племпитомника второго года в элитную репродукцию за счет смеси озимой пшеницы сорта "Данк". В связи с обнаружением в этом же хозяйстве смеси озимой пшеницы сорта "Адыр", из питомника ликвидирован второй годовой прирост на площади 3 гектара.

В целом по стране необходимо 36,4 тысяч тонн озимых или 94,4 процентов, из них зерновых 34,3 тысяч тонн. Недостача семян составила 2,1 тысячу тонн. 1,64 тысяч тонн семян, 0,62 тысяч тонн за счет регионов, 1,48 тысяч тонн по государственной субсидии.

Объем проверенных семян зерновых культур по стране составляет 27,0 тысяч тонн, из них кодифицировано 26,7 тысяч тонн или 77,9 процентов.

В горных районах Ошской и Джалал-Абадской областей, а также в Нарынской и Иссык-Кульской областях в настоящее время проводится уборка семенного материала яровых культур.