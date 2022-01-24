Кубат Рахимов: Абстрактной многовекторной политики нет

Абстрактной многовекторной политики быть не может. Поэтому председательствование в ЕАЭС важно, чтобы мы доказали свои интересы в этой организации. Об этом на на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году" сообщил экономист Кубат Рахимов.

"Интересы КР и союза совпадают, и это заложено в Договоре ЕАЭС. И мы это должны учитывать и развивать", - отметил Рахимов.

"Тем более что на пространстве ЕАЭС наметился конфликт отрицаний. Это мы наблюдали в Казахстане и Армении," - добавил экономист.

"Есть возможность донести серьезные вещи, включая те инициативы, которые выпали. Например, то, что касалось горных стран. Так как это выпало из повестки", - подчеркнул Рахимов.

Отметим, организаторами мероприятия является ОФ "Евразийское поколение" в партнерстве с международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа".