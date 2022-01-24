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Продлен проект тестирования навигационных пломб при автоперевозках товаров

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- Айжан Мамбеталиева
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Государственная налоговая служба при министерстве финансов продлила пилотный проект по тестированию использования навигационных пломб при автомобильных перевозках товаров по территории Кыргызстана.

Пилотный проект будет действовать до 15 февраля 2022 года.

Навигационная пломба применяется в целях отслеживания перевозок товаров грузовыми автотранспортными средствами при импорте из государств-членов ЕАЭС по территории Кыргызстана, подтверждения законности оборота товаров, обеспечения контроля доставки товаров в пункт назначения и подготовки участников внешнеэкономической деятельности к введению применения навигационных пломб в ЕАЭС.

В этот период при ввозе товаров из государств-членов ЕАЭС навигационная пломба будет навешиваться на запорные приспособления дверей и системы закрывания грузовых помещений (отсеков) транспортного средства (контейнера).

В пилотном проекте участвуют 6 компаний, которые осуществляют ввоз алкогольной и табачной продукции на территорию Кыргызстана – ОсОО FORESTER, "Сибирь Трейд", "Глобал Риверс", "Крона Трейд", "Тобако Маркет", "Росс Табак".

Для участников пилотного проекта навигационные пломбы на грузовые помещения (отсеки) транспортных средств устанавливаются на добровольной и безвозмездной основе.


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URL: https://www.vb.kg/412885
Теги:
ГНС, грузоперевозки, Кыргызстан, автомобили, товары
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