Кыргызстанцев ждут на конкурсе, посвященном Василию Лановому

Кыргызстанцев приглашают принять участие в творческом конкурсе в память о любимом актере Василии Лановом.

В России стартовал творческий конкурс "Пробуждая сердца". Народному артисту СССР, Герою Труда РФ, сопредседателю центрального штаба "Бессмертного полка" России Василию Лановому в январе исполнилось бы 88 лет.

- Мы приглашаем всех желающих кыргызстанцев принять участие в творческом конкурсе. Информацию о конкурсе мы получили от сопредседателя центрального штаба "Бессмертного полка" России депутата Государственной думы Российской Федерации, а для нас нашего товарища по поисковой работе - руководителя поискового движения России - Елены Моисеевны Цунаевой. Сразу уточним, что в конкурсе могут принять люди всех национальностей и конфессий, религий, российские соотечественники и все граждане Кыргызстана. Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке Положение о конкурсе, а также на ресурсе polkrf.ru, https://pravnuki-pobediteley.ru/serdca/, - рассказали представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш".

Также поисковики рассказали о том что в Москве состоялась пресс-конференция, на которой был дан старт конкурсу.

Инициатор творческого конкурса "Пробуждая сердца", в память о Василии Лановом, - "Бессмертный полк".

Название выбрано не случайно, организаторы вспомнили цитату Льва Толстого: "Смерти нет, а есть любовь и память сердца…". Конкурс призван пробудить в сердцах участников лучшие чувства, вдохновить на творчество и напомнить произведения русских классиков, которых любил Василий Семенович.

"Василий Семенович считал, что он сформировался как человек, как гражданин благодаря русской классической литературе. Он великолепно читал стихи, и это было не просто самовыражение, а он считал это своим долгом, миссией. Ведь "мысли и чувства добрые", как говорил Пушкин, пробуждаются благодаря литературе", - отметила народная артистка России вдова Василия Ланового Ирина Купченко.

Она возглавит жюри конкурса, в которое также войдут народные артисты России Олег Газманов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, актер театра и кино лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко, заслуженный артист России Сергей Войтенко и другие представители творческой интеллигенции страны, например, солист крупнейших российских и зарубежных музыкальных коллективов Михаил Гаврилов.

Всего в конкурсе 8 номинаций, в которых могут принять участие жители России, а также зарубежных стран.

"Наш конкурс посвящен русской классике. Все мы помним, что Василий Семенович любил творчество Александра Пушкина, "Войну и мир" Льва Толстого, стихи Александра Твардовского и в целом поэзию, посвященную Великой Отечественной войне. Поэтому приглашаем всех желающих принять участие в одной или нескольких из 8 номинаций, - рассказала сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка" России депутат Государственной думы Российской Федерации Елена Цунаева.

"Я уверена, что каждый, кто примет участие в конкурсе, получит заряд необыкновенного воодушевления, настоящего душевного подъема, -сказала она.

Предполагается два конкурсных направления. Первое – это художественное прочтение отрывков из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского, стихов других авторов по теме Великой Отечественной войны. Для участия в этой номинации нужно будет прислать видеозапись.

Также есть три номинации, где участники могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или стихами собственного сочинения о Василии Лановом. Учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, организаторы решили ему посвятить отдельную номинацию, в которую также ждут авторские стихи. Возраст участников – от 12 лет.

"Важно, что в конкурсе могут принимать участие семейные и художественные коллективы. Ведь то тонкое чувство, когда стихотворение воздействует на душу, каждый по-своему передает. Стихи позволяют взглянуть внутрь себя, пробудить свое сердце и сердца своих близких", - уверена руководитель исполкома "Бессмертного полка" России Наталья Шадрина.

Заявку на конкурс можно подать до 13 марта, все подробности на сайте организаторов https://www.polkrf.ru/. Для победителей будет организовано итоговое мероприятие в Москве.