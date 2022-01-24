"Газпром Кыргызстан" проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше

Информация о работе по обеспечению стабильности поставок газа потребителям юга республики

В последние несколько дней в южных областях Кыргызстана в связи с резким снижением температуры воздуха и ростом потребления газа наблюдается снижение давления его в магистральных газопроводах.

Внешним поставщиком газа является ООО "Газпром экспорт", которое обеспечивает поставку газа из месторождений Узбекистана. ОсОО "Газпром Кыргызстан" ведет активную работу с внешним поставщиком и узбекскими коллегами в части обеспечения стабильности поставок и в круглосуточном режиме контролирует ситуацию.

Проблема повторяется ежегодно в связи с ростом потребления в осенне-зимний сезон и нехваткой ресурсной базы месторождений. В долгосрочной перспективе объемы поставок на юг республики будут уменьшаться по техническим причинам в связи со снижением ресурсной базы месторождений Узбекистана. Более того, по имеющейся информации, в сильные холода есть трудности в части обеспечения стабильности поставок для внутреннего потребления в Узбекистане, что приводит к различным ограничениям в отопительный сезон. Необходимо отметить, что власти соседней страны официально заявили о планах по прекращению экспорта природного газа.

Одним из путей решения вопроса обеспечения природным газом является развитие внутренней добычи. Увеличение добычи газа на месторождениях Кыргызстана могло бы способствовать независимости южных областей республики от поставок энергоресурса со стороны внешнего поставщика и обеспечению энергетической безопасности страны.

В целях исключения аварийных ситуаций на газопроводах, а также учитывая приоритеты поставки природного газа абонентам Оша (бюджетные организации, многоквартирные дома), филиал "Ошгаз" в пиковые часы нагрузки вынужден ограничивать подачу газа потребителям частного сектора, учитывая их возможность использования альтернативного вида топлива.