Английский рабочий выиграл в лотерею два миллиона фунтов стерлингов

61-летний рабочий завода из Великобритании выиграл в лотерею два миллиона фунтов стерлингов и уволился с работы. Об этом пишет Daily Mail.

Ян Блэк возвращался домой после ночной смены и заехал в магазин, чтобы купить газету. На кассе заодно он приобрел и лотерейный билет. Покупка оказалась счастливой.

Увидев сумму с большим количеством нулей, мужчина даже не сразу понял на сколько именно он разбогател. Взволнованный Ян поспешил домой, чтобы поделиться неожиданной радостью с женой Сандрой. Попросил супругу спуститься, чтобы кое-что проверить.

"Мне кажется, я никогда в жизни не видел столько нулей. Я все время сомневался, действительно ли это два миллиона фунтов?" - признался он позднее.

Оценив сумму выигрыша, мужчина в тот же миг решил уволиться с работы и позвонил начальнику. Блэк сообщил, что его не будет на работе в тот день, а также не будет в течение недели и, скорее всего, он вообще больше не появится на заводе. Шокированный начальник поинтересовался, в чем дело, на что Блэк радостно ответил, что выиграл крупную сумму в лотерею.

Теперь пара планирует потратить выигрыш на лечение своих собак, покупку земли, строительство дома, а также новую машину для Сандры и 75-дюймовый телевизор. А еще супруги хотят помочь с покупкой недвижимости пяти своим детям и десяти внукам.