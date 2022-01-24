Эксперт предложил Кыргызстану выступить посредником России в "Туране"

Тюркские страны бывшего СССР должны найти место РФ в турецком "Туране". Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году сообщил политолог Табылды Акеров.

По его словам, при этом эти страны не должны откалываться от России.

- Поэтому, тюркским народам надо содействовать в установлении тесного сотрудничества между Турцией и Россией. Тем более, создание " Турана" - свершившаяся реальность. Хотя Россия в этой связке должна оставаться главным партнёром. Тогда мы могли бы иметь хорошее сотрудничество по военной и экономической части, - уверен Акеров.

Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с Международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".