Минсельхоз предлагает снять НДС с импорта племенных животных

Минсельхоз вынес на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров "О мерах по обеспечению продовольственной безопасности КР".

Настоящий проект постановления разработан в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущение критического недостатка сельскохозяйственных товаров и оперативного реагирования на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка республики.

В документе говорится о необходимости продления временного запрета (аналогичный вводился в прошлом году) на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из КР сроком на шесть месяцев, то есть с 1 февраля по 1 августа 2022 года.

Запрет должен распространяться на следующие товары:

продукция растениеводства – пшеница и маслин, ячмень, кукуруза, рис, корма, овес; продукция пищевой и перерабатывающей промышленности - мука пшеничная, масло растительное, сахар песок; продукция животноводства - яйцо куриное.

Авторы проекта постановления объясняют, что поскольку по итогам весенне-осенних полевых работ 2021 года в республике произошло уменьшение площадей посевов отдельных сельскохозяйственных культур, в связи с чем производство отдельных видов продукции сокращено, в результате чего на внутреннем продовольственном рынке республики цены на указанные сельскохозяйственные товары увеличены на 60-70 процентов.

"С введением запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ситуация на внутреннем продовольственном рынке в определенной степени стабилизировалась, однако с окончанием срока его действия, массовый экспорт указанных товаров возобновляется с новой силой, в результате чего на внутреннем продовольственном рынке прогнозируется уменьшение сельскохозяйственных продуктов, вследствие этого цены на продукты питания будут увеличены. В целях недопущения отрицательных последствий на внутреннем продовольственном рынке и инициируется продление срока запрета на вывоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров", - говорится в документе.

Также в целях недопущения отрицательных последствий на внутреннем продовольственном рынке, инициируется снятие НДС на ввоз отдельных видов сельскохозяйственных товаров с 1 февраля по 31 декабря 2022 года:

чистопородные племенные животные, оплодотворенные яйца кур для инкубации, чистопородные племенные нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела), овцы живые чистопородные (чистокровные) племенные, чистопородные племенные животные, чистопородные племенные лошади живые, козы живые чистопородные (чистокровные) племенные.

Отмечено, что имеющееся поголовье сельскохозяйственных животных в настоящее время не обеспечивает население республики мясом, согласно физиологическим нормам.

"По итогам 11 месяцев 2021 года обеспеченность мясом по норме за счет собственного производства составила всего 62,1 процента. Чтобы решить вопрос обеспечения населения мясом согласно физиологическим нормам, необходимо отменить НДС на импорт сельскохозяйственных животных", - говорится в документе.

Авторы документа подчеркивают, что этот шаг приведет к сокращению налоговых поступлений в республиканский бюджет, однако последующем позволит положительные изменения в экономике по частичному обеспечению вопросов продовольственной безопасности КР.

Также предлагается ввести нулевую ставку НДС на ввозимые рыбные корма для радужной форели, что даст ощутимый импульс для развития аквакультуры, с соответствующим экономическим и социальным эффектом.

Полный список предлагаемых изменений можно посмотреть здесь.