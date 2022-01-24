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США передали Кыргызстану новую партию вакцины Pfizer

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- Айжан Мамбеталиева
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США передали Кыргызстану еще 149 тысяч 760 доз вакцин против COVID-19 компании Pfizer в рамках содействия в борьбе с пандемией.

Доставка вакцин организована через механизм COVAX, международной инициативы по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19.

"Безопасные и эффективные вакцины дают нашей иммунной системе возможность противостоять тяжелому течению COVID. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Кыргызстана вакцинами и финансированием, чтобы обеспечить их доступность для всех жителей страны", - отметила временный поверенный в делах США Соната Коултер.

В общей сложности, Соединенные Штаты передали Кыргызстану более 450 тысяч доз вакцины Pfizer против COVID-19 с октября 2021 года.

"Благодаря поддержке правительства США и других наших международных партнеров, в Кыргызстане доступны вакцины всем желающим. Я призываю всех кыргызстанцев получить прививки как можно быстрее, чтобы обезопасить себя и близких от тяжелого течения болезни. Мировая практика показала, что вакцинация – один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19", - отметил Бектурганов Улук-Бек, заместитель министра здравоохранения.

Согласно официальной статистике, более 40 тысяч человек полностью привиты вакциной американского производства Pfizer и более 62 тысяч кыргызстанцев получили одну дозу.

С начала пандемии, США предоставили Кыргызстане более 9 миллионов долларов для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Эти средства также были направлены на закупку средств индивидуальной защиты, модернизацию лабораторий и обучение медработников.


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URL: https://www.vb.kg/412908
Теги:
вакцина, США, Кыргызстан, COVID-19, COVID, вакцинация
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