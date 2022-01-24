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Компания "Абрау-Дюрсо" начала выпускать уходовую косметику

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- Анастасия Карелина
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Группа компаний "Абрау-Дюрсо", специализирующаяся на производстве вин, начала выпускать косметику под собственным брендом. Об этом пишут "Ведомости"

Группа компаний начала производство уходовой косметики под брендом Abrau Cosmetics. Об этом рассказал ее президент Павел Титов. Подтвердил эту информацию и генеральный директор компании Руслан Романцев. Он будет возглавлять данное направление вместе с Ксенией Титовой.

В числе предлагаемых покупателям продуктов - крем для рук, бальзам для губ, крем для тела и скраб. Цена набора из четырех средств составит до 5,4 тысячи рублей. Также будут продаваться наборы, состоящие из двух предметов за 2,6 тысячи рублей. Главная особенность продуктов – наличие в составе масла виноградной косточки и антиоксиданта ресвератрола (содержится в кожуре винограда). А также биоразлагаемая упаковка.

Производство располагается на предприятии "Кубаньбытхим" в Новороссийске. Пока косметика выпускается ограниченной серией и продается в наборах.


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URL: https://www.vb.kg/412910
Теги:
Россия, косметика, в мире
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