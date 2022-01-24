Режим ЧС в экономике вводить не смогут - президент не подписал законопроект

Президент Садыр Жапаров окончательно отказался подписывать закон о введении режима чрезвычайной ситуации в экономике. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат ЖК Дастан Бекешев.

"Президент вообще отказался от законопроекта. Он дважды возвращал его с возражениями и парламент дважды соглашался с ними. А на третий раз он сказал, что этот законопроект не нужен. Он ни кабмину, ни президенту теперь не нужен. А столько времени из-за него потратили", - отметил депутат, напомнив, что он при кадом голосовании выступал против принятия такого документа.

Напомним, законопроект о введении режима ЧС в экономики давал кабмину широкие полномочия, включая возможность менять ставки налогов и налоговое администрирование, вводить и повышать штрафы, менять условия проведения госзакупок и распределять значительную часть бюджета без согласия парламента.