Илон Маск и Джефф Безос потеряли десятки миллиардов долларов за неделю

Генеральный директор компании Tesla и SpaceX Илон Маск и владелец Amazon и Blue Origin Джефф Безос потеряли десятки миллиардов долларов в результате падения фондового рынка. Передает LADbible.

По данным Bloomberg, Маск потерял 25,1 миллиарда долларов (состояние сократилось более чем на 9 процентов), а состояние Безоса сократилось на 20 миллиардов долларов.

Отмечается, что они были не единственными, кто потерял значительную часть своего состояния, так, Чанпэн Чжао из Binance потерял 17,7 миллиарда долларов, а генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг - 10,4 миллиарда долларов.