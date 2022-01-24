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Илон Маск и Джефф Безос потеряли десятки миллиардов долларов за неделю

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- Наталья Крайнова
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Генеральный директор компании Tesla и SpaceX Илон Маск и владелец Amazon и Blue Origin Джефф Безос потеряли десятки миллиардов долларов в результате падения фондового рынка. Передает LADbible.

По данным Bloomberg, Маск потерял 25,1 миллиарда долларов (состояние сократилось более чем на 9 процентов), а состояние Безоса сократилось на 20 миллиардов долларов.

Отмечается, что они были не единственными, кто потерял значительную часть своего состояния, так, Чанпэн Чжао из Binance потерял 17,7 миллиарда долларов, а генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг - 10,4 миллиарда долларов.


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URL: https://www.vb.kg/412914
Теги:
США, доллар, Илон Маск
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