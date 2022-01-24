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Врачи из Великобритании назвали эффективный способ борьбы с бессоннницей

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- Анастасия Карелина
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Врачи из Великобритании назвали объятия эффективным способом справиться с бессонницей. Об этом сообщает Express.

Согласно результатам исследования, около 16 миллионов взрослых жителей Великобритании страдают бессонницей, а 23 процентам спать удается не более пяти часов в сутки. Связано это с тем, что в течение дня в организм выбрасывается гормон стресса, количество которого не успевает снизиться до момента отхода ко сну. В связи с этим эксперты по сну из MattressNextDay и доктор Дебора Ли рекомендуют всего лишь обнять перед сном любимого человека.

По словам экспертов, объятия могут улучшить настроение, делая человека менее тревожными по ночам. При объятиях в организме выделяется серотонин, известный также как "гормон счастья". Он играет важную роль в цикле, регулируя стадии сна и его глубину. Низкий уровень серотонина может противоречить этому циклу и привести к ухудшению сна.

Объятие может повысить уровень серотонина и улучшить настроение, а также уменьшить чувство тревоги. Это помогает снизить уровень стресса перед сном.

"Нервные импульсы проходят через кожу и периферические нервы по позвоночнику в мозг, где они стимулируют выделение окситоцина ("гормон объятий"), а также серотонина и дофамина. ("гормоны счастья"). В результате уровень "гормона стресса", кортизола, также снижается. Это означает, что вы, скорее всего, будете лучше спать, а значит, будете лучше подготовлены к стрессу предстоящего дня", - поясняет Дебора Ли.

Исследователи также выяснили, что после напряжения в шее и плечах при работе за офисным столом мышцы восстанавливаются только после энергичной тренировки. Такая затяжная боль может повлиять на качество сна, так как невозможно погрузиться в сон, когда мысли сосредоточены на болях.

Однако исследования показывают, что объятия способствуют выделению другого "гормона счастья" - дофамина, который расслабляет мышцы и снимает боль, улучшая качество сна.


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URL: https://www.vb.kg/412915
Теги:
Великобритания, в мире
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