23 тысячи сомов выписали штраф компании, за загрязнение улицы Кучатова

Каждый день команда санитарно-экологической инспекции муниципалитета тщательно следит за чистотой и порядком на территории города, проводит пешие обходы.

В этот раз за беспорядок на прилегающей территории (Абдрахманова №152) на компанию "Азия вест Бишкекский торговый дом" наложен штраф в размере 13 тысяч сомов согласно статье 114 Кодекса "О правонарушениях", по этой же статье оштрафованы компания "Шерой" и горожанин Ж.Н.

Кроме того, установлено, что бишкекчанка М.к.Д. не донесла производственный мусор до контейнеров, оставила отходы возле своего дома, наложен штраф в размере 7 тысяч 500 сомов.

За самовольную распашку участка по части 2 статьи 179 несет ответственность компания "Бай Бол".

А компания "Битрейд Имплекс" загрязнили дорогу на улице Курчатова №65, наложен штраф по части 2 статьи 177 в размере 23 тысяч сомов. Однако представители вину не признали, дело рассмотрит административная комиссия по нарушениям.

В столичном муниципалитете отмечают, что санпатруль всегда на связи. По вопросам можно обращаться по номерам: