Wildberries выпустил собственную банковскую карту для покупателей

Wildberries выпустил первую собственную банковскую карту, с помощью которой покупки на маркетплейсе можно оплачивать со скидкой. Об этом сообщает Forbes.ru.

Богатейшая женщина России и основатель онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук владельцем банка стала в прошлом году. Она утверждает, что это поможет ее компании развиваться и расширять рынок.

Маркетплейс Wildberries предложил клиентам оформить бесплатную дебетовую банковскую карту WB Card. Карта позволяет оплачивать покупки со скидкой 2 процента при оформлении заказа на сайте маркетплейса.

Пополнять карту можно бесплатно на сумму до 100 тысяч рублей в месяц с помощью Системы быстрых платежей со счета или карты любого банка - участника СБП. Деньги поступят на баланс карты сразу же. Максимальный остаток денег на балансе карты не может превышать 60 000 рублей, а общий лимит на все операции составляет до 200 тысяч рублей в месяц.

В ближайшее время также будет подключена функция моментального зачисления средств при возврате покупок. Поверка данных пользователей осуществляется автоматически благодаря интеграции с порталом Госуслуг.