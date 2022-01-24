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Wildberries выпустил собственную банковскую карту для покупателей

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- Анастасия Карелина
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Wildberries выпустил первую собственную банковскую карту, с помощью которой покупки на маркетплейсе можно оплачивать со скидкой. Об этом сообщает Forbes.ru.

Богатейшая женщина России и основатель онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук владельцем банка стала в прошлом году. Она утверждает, что это поможет ее компании развиваться и расширять рынок.

Маркетплейс Wildberries предложил клиентам оформить бесплатную дебетовую банковскую карту WB Card. Карта позволяет оплачивать покупки со скидкой 2 процента при оформлении заказа на сайте маркетплейса.

Пополнять карту можно бесплатно на сумму до 100 тысяч рублей в месяц с помощью Системы быстрых платежей со счета или карты любого банка - участника СБП. Деньги поступят на баланс карты сразу же. Максимальный остаток денег на балансе карты не может превышать 60 000 рублей, а общий лимит на все операции составляет до 200 тысяч рублей в месяц.

В ближайшее время также будет подключена функция моментального зачисления средств при возврате покупок. Поверка данных пользователей осуществляется автоматически благодаря интеграции с порталом Госуслуг.


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URL: https://www.vb.kg/412917
Теги:
Интернет, Россия, экономика, в мире, Магазин
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